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İzmir Aliağa'da fabrika patlaması: Can kaybı 17'ye yükseldi 12 yaralının tedavisi sürüyor

İzmir Aliağa'da fabrika patlaması: Can kaybı 17'ye yükseldi 12 yaralının tedavisi sürüyor

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İzmir’in sanayi merkezlerinden Aliağa ilçesinde bulunan bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada acı bilanço ağırlaştı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 17’ye yükselirken, yaralanan 12 işçinin bölgedeki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri ve Adli Tıp Kurumu önündeki son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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