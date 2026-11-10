Aliağa'daki fabrika faciası sonrası şok olay: Eski çalışan üzerine yanıcı madde döküp kendini yaktı

Yeni Parti'de siyasi kriz: Candan Yüceer partiden istifa etti, AK Parti iddiası gündemde

Atatürk'ü anma günü: Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Atatürk'ü anma günü: Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti