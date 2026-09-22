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Kosova Başbakanı Kurti Türkevi'nde! Başkan Erdoğan'la görüştü

Kosova Başbakanı Kurti Türkevi'nde! Başkan Erdoğan'la görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Türkevi'nde kabul etti.

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

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