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Kosova Başbakanı Kurti Türkevi'nde! Başkan Erdoğan'la görüştü
Kosova Başbakanı Kurti Türkevi'nde! Başkan Erdoğan'la görüştü
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2026 01:30
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 01:32
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Türkevi'nde kabul etti.
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