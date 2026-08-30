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Başkan Erdoğan’dan Girne faciası mesajı: KKTC ile gerekli adımları atacağız

Başkan Erdoğan’dan Girne faciası mesajı: KKTC ile gerekli adımları atacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı’nda Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin, kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması ve ihmali bulunanlardan hesap sorulması için KKTC makamlarıyla gerekli adımların atılacağını açıkladı. 30 Ağustos mesajında “Bu kan yine o kandır” diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe alındığını belirterek, “Terör defterleri kapandıkça coğrafyamızda farklı bir rüzgâr esecek. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır” ifadelerini kullandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

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