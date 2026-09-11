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Bakan Gürlek açıkladı: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 09:54

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, çalışmalar sonucunda 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgilere göre, yürütülen çalışmalar sonucunda 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olaylara ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarıldı. Dosyalarda farklı illerde yaşanan cinayetler ve kayıp vakalarına ilişkin soruşturmalar yer alıyor.