Bakan Gürlek açıkladı: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, çalışmalar sonucunda 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgilere göre, yürütülen çalışmalar sonucunda 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olaylara ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarıldı. Dosyalarda farklı illerde yaşanan cinayetler ve kayıp vakalarına ilişkin soruşturmalar yer alıyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel