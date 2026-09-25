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Adana'da aynı ailenin araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada

Adana'da aynı ailenin araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen şüpheliler, aynı aileye ait araçlara 2 gün üst üste tabancayla ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken, "Can güvenliğimiz yok, evimizde yatmaya ve işe gitmeye korkar hale geldik" diyerek gözyaşı döken aile üyeleri şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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