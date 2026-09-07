Giriş Tarihi: 07 Eylül 2026 17:40 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 17:41

ADANA'DA İKİ FARKLI BÖLGEDE ORMAN YANGINI

Adana'nın Feke ilçesinde, Bozat ve Mansurlu mahallelerinde öğle saatlerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangınlar sonrası bölgeden yükselen alev ve dumanlar görüldü.

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgelere Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlara müdahale amacıyla helikopter ve arazözler de bölgelere yönlendirildi.

Ekiplerin her iki yangını da kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

YANGINLARDAN GÖRÜNTÜLER

Feke'deki orman yangınlarında yükselen alev ve dumanlar görüntülendi. Yangınları söndürmek için ekiplerin bölgelerde yürüttüğü çalışmalar da kameralara yansıdı.