PODCAST CANLI YAYIN
Zonguldak’ta bıçaklı cinayet: Şüpheli 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Zonguldak’ta bıçaklı cinayet: Şüpheli 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Zonguldak’ta bıçaklanarak öldürülen 75 yaşındaki Burhanettin Şen’in katil zanlısı olarak 15 yaşındaki A.P. tutuklandı. A.P.’nin ifadesinde “Anneme sarkıntılık yapıyordu, mesajlarını gördüm” dediği öğrenildi.

Olay, 8 Kasım'da Zonguldak'ın Yeşil Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti.
Daireye giren oğlu, babasını kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şen'in bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından 9 Kasım'da toprağa verildi.

15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Cinayeti aydınlatmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.P. (15) isimli bir çocuğu şüpheli olarak gözaltına aldı.
A.P.'nin, ifadesinde "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajlarını gördüm. Onun için yaptım" dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Zonguldak Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle