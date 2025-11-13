Zonguldak’ta bıçaklı cinayet: Şüpheli 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Olay, 8 Kasım'da Zonguldak'ın Yeşil Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti.

Daireye giren oğlu, babasını kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şen'in bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından 9 Kasım'da toprağa verildi.

15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Cinayeti aydınlatmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.P. (15) isimli bir çocuğu şüpheli olarak gözaltına aldı.

A.P.'nin, ifadesinde "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajlarını gördüm. Onun için yaptım" dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Zonguldak Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.