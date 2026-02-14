Dışişleri Bakanı Fidan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıDışişleri Bakanı Fidan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştüGiriş Tarihi: 14 Şubat 2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 16:29 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas’ı kabul etti.Bunlar da Var 05:48Bakan Gürlek’ten yasa dışı bahis ve futbolda şikeyle mücadele mesajı 13.02.2026Cuma 04:49İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Konya'da gençlerle bir araya geldi 13.02.2026Cuma 00:16"Birini bıçaklamam lazım" diyerek evden çıkıp 16 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklamıştı: O anların görüntüleri ortaya çıktı 13.02.2026Cuma 00:50Bursa'da okul çıkışı dehşet: Kadın öğretmen sırtından vuruldu 13.02.2026CumaCANLI YAYIN