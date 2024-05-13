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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 09:19 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 09:19

Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler Ankara'ya çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i bugün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Ankara - Atina hattında gelişen pozitif iklimle birlikte ticaret hedefinde de yukarı yönlü bir ivme hakim. Türkiye ile Yunanistan'ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Kritik görüşmede başta vize, göç, Gazze'deki son durum ve Batı Trakya Türkleri ele alınacak.

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