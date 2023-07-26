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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 16:57

Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli'nde ışık göründü! Seyahat süresini 25 dakika azalacak

Yüksekova’yı Van-Hakkari Devlet Yolu’na bağlayan 16,3 km’lik Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli Işık Görme Törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca yol güzergahında can ve mal emniyetini arttırarak Yüksekova-Hakkâri arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indireceğiz. Seyahat süresini 25 dakika azaltırken aynı zamanda akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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