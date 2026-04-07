Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 20 şüpheli gözaltında!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulurken; İstanbul’da 19, Yalova’da ise 1 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Rüşvet ağı üzerinden haksız kazanç sağlandığı ve imar mevzuatına aykırı ruhsat düzenlendiği iddialarının odağındaki operasyonun ardından, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın derinleşerek devam edeceği bildirildi.