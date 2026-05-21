Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 11 kişi adliyede!

Bakırköy Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltı sayısı 20’ye yükseldi. Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edilirken, 9 kişi serbest bırakıldı.

Adli Tıp'ta Örnek Verdiler

İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan ve aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna ve Blok3 (Hakan Aydın) gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şüphelilerden uyuşturucu madde analizi için saç, kan ve idrar örnekleri alındı.

11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte dosyada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 9 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında ünlü isimlerin de olduğu 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Soruşturma süreci titizlikle yürütülmeye devam ediyor.

Serkan Cortaoğlu
