TUSAŞ'a saldırıda yeni detaylar! Teröristler paramotorla mı Türkiye'ye girdi?

'Terörsüz Türkiye' girişimleri ve iç cepheyi sağlam tutma hamlelerinin peşi sıra geldiği şu günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. 5 vatandaşımız şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerinden birinin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek olduğunu duyurdu. Kadın teröristin ismi ise Mine Sevjin Alçiçek. Peki teröristler ne zaman Türkiye’ye girdi? Hangi yöntemi kullandı? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.