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Türkiye ve SMO "terör koridoru"nu dağıttı

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 11:15

Suriye'de muhalif grupların başlattığı operasyonlar sonrası geri çekilen Esad rejiminin oluşturduğu boşluklara PKK/YPG konumlandı. Rejimin terör örgütünden yardım istemesi üzerine hareket sahası bulan PKK/YPG Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak bu plan Ankara destekli Suriye Milli Ordusu tarafından bozguna uğratıldı. SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlatıp Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'ye alanı dar etti.

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