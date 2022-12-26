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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan marketlere ‘etiket’ uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan marketlere ‘etiket’ uyarısı
26.12.2022 11:07

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunulduğunu bildirdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Muş, "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammının ardından piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme gelmişti.

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