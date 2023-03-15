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Terörist elebaşı Murat Karayılan’dan muhalefete açıktan destek sözleri

Terörist elebaşı Murat Karayılan’dan muhalefete açıktan destek sözleri
15.03.2023 13:10 - Son Güncelleme: 15.03.2023 13:11

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Noter masası" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyip masadan kalkmıştı. ABD Büyükelçiliği'nin yakınındaki bir otelde yapılan görüşmeler, PKK'dan gelen açıklamalar ve FETÖ'nün çözüm taktiğinin ardından İYİ Parti masaya dönmüş, herkes nedenini merak etmişti. takvim.com.tr hepsinin bir ABD, PKK, FETÖ planı olduğunu her seferinde altını çizmişti. FETÖ, PKK ve HDP Akşener’in masaya dönüşünün ardından bayram havasına büründü. PKK elebaşı Murat Karayılan, 6’lı koalisyonda yaşanan krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti "Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü” sözleriyle dile getirdi. Karayılan, "Önder APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir" dedi.

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