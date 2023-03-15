Terörist elebaşı Murat Karayılan’dan muhalefete açıktan destek sözleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Noter masası" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyip masadan kalkmıştı. ABD Büyükelçiliği'nin yakınındaki bir otelde yapılan görüşmeler, PKK'dan gelen açıklamalar ve FETÖ'nün çözüm taktiğinin ardından İYİ Parti masaya dönmüş, herkes nedenini merak etmişti. takvim.com.tr hepsinin bir ABD, PKK, FETÖ planı olduğunu her seferinde altını çizmişti. FETÖ, PKK ve HDP Akşener’in masaya dönüşünün ardından bayram havasına büründü. PKK elebaşı Murat Karayılan, 6’lı koalisyonda yaşanan krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti "Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü” sözleriyle dile getirdi. Karayılan, "Önder APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir" dedi.