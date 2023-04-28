TEKNOFEST’te GÖKBEY, Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü

TEKNOFEST 2023 heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar ikinci gününde Atatürk Havalima’nına akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar milli ve yerli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Festival de GÖKBEY, Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ve çocuklar GÖKBEY’in içerisine girip fotoğraf çektirdi. Gökbey mühendislerini çocuklarına örnek gösterdiğini söyleyen bir vatandaş,“Allah’a hamd ediyorum bu günleri bize gösterdiği için helikopterin yapımında çabası olan mühendisleri oğlumla kızıma örnek gösteriyorum. Çok gurur duyuyorum” dedi.