TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız Türkiye idealine ulasaçağız

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Takvim.com.tr, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'dan detayları sahadan aktarıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze'yi unutmadı, "Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. TEKNOFEST kuşağı sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak insanların onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır" dedi. Bayraktar, "Küre Dijital Ansiklopedi" müjdesi verdi.