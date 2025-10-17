PODCAST CANLI YAYIN
TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş'tan Diyarbakır'da Kürtçe mesaj

TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş'tan Diyarbakır'da Kürtçe mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak" dedi. Programda Kürtçe mesaj da veren Kurtulmuş, "Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalım, aramızda barış esas olsun." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un Kürtçe ifadeleri TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıldı.

Bunlar da Var

Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle