TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş'tan Diyarbakır'da Kürtçe mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak" dedi. Programda Kürtçe mesaj da veren Kurtulmuş, "Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalım, aramızda barış esas olsun." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un Kürtçe ifadeleri TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıldı.