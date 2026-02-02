SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıTadilat dehşeti! Aksaray'da doğal gaz patlaması!Tadilat dehşeti! Aksaray'da doğal gaz patlaması!Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 10:02 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Aksaray’da bir binada doğal gaz borusuna kaynak yapıldığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Binanın duvarlarının yıkıldığı ve çevrede büyük paniğe yol açan olayda, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Bunlar da Var 00:06NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım” 01.02.2026Pazar 13:32Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri 01.02.2026Pazar 03:47Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı 01.02.2026Pazar 01:16TOGG suyun içinde böyle ilerledi! 01.02.2026PazarCANLI YAYIN