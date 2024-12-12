Suriye'nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti

Esad'sız Suriye'de yeni dönem şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor. ABD ve Avrupa da bu gerçekliğin farkında. Bu bağlamda Ankara - Washington - Brüksel hattında "Suriye" gündemli diplomasi köprüsü kuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen rotayı Ankara'ya kırdı. ABD'ye "DEAŞ bahanesiyle PKK'yı destekleme" mesajı verilip Türkiye'nin "Terörsüz Suriye PKK'sız Fırat" tutumu iletilecek. Avrupa Birliği ile Suriye'nin yeniden inşası ve Suriyelilerin geri dönüşünün masaya yatırılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.