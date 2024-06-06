Suriye'de PKK'nın yasa dışı seçimine erteleme!

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK eliyle yapılması planlanan 'teröristan' odaklı seçim müsameresine karşı Ankara 'oldubittiye' fırsat vermeyecek.



ÖNCE MGK BİLDİRİSİ SONRA MSB



Milli Güvenlik Kurulu sonrası herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulandı.



Milli Savunma Bakanlığı sözde 'seçim' müsameresinin kabul edilemez olduğunu net bir dille ifade edip PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgedeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini ilan etti.





HAREKAT SİNYALİ: "HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bölgedeki gelişmeleri 'yakın takipte' olduğunu bildirdi.



"Harekete geçmekten çekinmeyiz" diyerek askeri harekat sinyali veren Erdoğan "Bir teröristan için gayretler yoğunlaştı. Meselenin DEAŞ'la mücadele olmadığı doğrudan ülkemizi hedef alan sinsi bir plan var. Türkiye bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir" şeklinde konuştu.









ANKARA'NIN RESTİ PKK'YA SANDIK TOPLATTI



Türkiye'nin kararlı tutumu PKK ve türevlerini panikletirken 11 Haziran'da yapılması planlanan sözde seçimler bir kez daha ertelendi.



Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre PKK'ya statü kazandırması planlanan sözde seçim için 18 Ağustos'ta bir kez daha nabız yoklanacak.



ÇARESİZLİĞİN BELGESİ



İşte 'teröristan' hayali kuran PKK iltisaklı sözde özerk yönetimin seçim iptalini yaptığı duyurunun belgesi;











MSB: SÖZDE SEÇİMLER TAMAMEN ERTELENMELİ



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sözde seçimlerin ertelenmesine ilişkin "Sözde seçimler tamamen iptal edilmeli, Cumhurbaşkanımız gerekli uyarıyı yaptı" açıklamasını yaptı.



İLK TAKVİM DUYURDU



'Meşrulaşma' peşinde olup statü kazanmak isteyen PKK'nın, Mehmetçik korkusuyla sözde seçimleri erteleyeceğini ulusal basında ilk duyuranlardan biri TAKVİM oldu.



ABD'NİN PARMAĞI VE SÜRECİ YÖNETEN İSİM MCGURK



Süreci tüm detaylarıyla takip eden TAKVİM, sandığın ucunun 'PKK'ya statü' olduğunu manşetleriyle okurlarına aktardı. Sözde seçimlerdeki ABD parmağına ve süreci yöneten McGurk'a dikkat çekti.



İSVEÇ'TE TERÖRİSTAN BULUŞMASI



Terörle iltisaklı sözde 'özerk yönetim heyeti'nin Avrupa'da da meşruiyet kazanmak için kolları sıvamasını ve İsveç'teki 'teröristan' buluşmasını ilk TAKVİM duyurdu.





"VURULACAK HEDEFLERİN HEPSİ BELLİ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türkiye başından beri buradaki "Teröristan"ın oluşmasını yapmış olduğu harekatlarla engellemişti. Deyrizor denilen bölgede ABD'nin merkezi karargahını orada kurmasıyla birlikte Türkiye'nin güvenli hale getirdiği toprakların dışındaki bölgelerde bir devletçik oluşturma çabası hiçbir zaman için durmadı ve bugüne kadar gelindi. Bu seçim kararı ne anlama geliyordu? Seçim demek iç egemenliğin meşru hale getirilmesinden başka bir şey değil. Türkiye bu konularda etkin adımlar attı. Bu işin yapılmasını engelledi.



Şu anda o bölgede vurulacak hedeflerin bütün hepsi belli. Bu bölgedeki gelişmeler bekleniyor.





2017'DE AYNI TEZGAH KURULDU

Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: 2017'de bu tiyatro oynandı. Türkiye'nin çok sert tepkileri sonucu birbiri ardına ertelemeler ve sonunda unutturulan bir süreç yaşanmıştı. Burada da aynısı olacak demiştim. Çünkü Türkiye'nin tavrı çok net. Türkiye burada oldubittiye müsaade etmez. Biz öyle ya da böyle bu süreci sonlandırırız. Bir ispatı da 2017'de yaptık. Aynı tezgah kuruldu.

Şakamız yok. Biz anında gerekirse askeri operasyonlar dahil her türlü tedbiri alırız bunu herkes biliyor.



MÜNBİÇLİLER 'TERÖRİSTAN' İSTEMİYOR



Suriye'nin kuzeyinde 8 yıl önce toprakları PKK/YPG tarafından işgal edilen Münbiçliler, terör örgütünün, işgalindeki bölgelerde düzenlemeyi planladığı sözde yerel seçime karşı çıkıyor ve bunun ülkenin bölünmesini amaçladığı görüşünde.





Nüfusunun yüzde 99'u Araplardan oluşan Münbiç'in ilçe merkezi, belde ve köyleri, 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi.

PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü veren ABD ise taahhütlerini yerine getirmedi.

İşgal altındaki topraklarda terör örgütünün "vergi" adı altında dayattığı haraç, zorla silah altına alma, çocukları kaçırma ve uyuşturucuya alıştırma yöntemlerinden kaçan siviller, Türkiye sınırına göç etti.





Yerlerinden edilen Münbiçliler, terör örgütünün Haseke, Rakka, Deyrizor illeri ile Halep kırsalında işgal ettiği bölgelerde 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçim planıyla Suriye'yi bölmeyi amaçladığını belirtti.

PKK/YPG işgalinden kaçarak Cerablus ilçesine göçmek zorunda kalan Abdulrahim Ömer, "SDG olarak adlandırılan bu yapı, Münbiç halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Münbiç'e girerek ifade özgürlüğünü ve hakların kullanımını kısıtladı, kendisine bağlı kişileri kullanarak terörist ve ayrılıkçı gündemlerini uyguladı." diye konuştu.

Halkın kabul etmediği terör örgütünün, halk ve Münbiç için yapılacağını öne sürdüğü sözde seçimler düzenlemeye çalıştığına dikkati çeken Ömer, "Bu seçimler, Münbiç halkı için sadece bir oyun. Münbiç içindeki ve zorla göç ettirilen halk tarafından kabul edilmeyecek. Yine aynı şekilde, bu yapının hizmetinde olan görünüşte Münbiçli kişiler, sadece bu aşırı terörist ve ayrılıkçı partinin çıkarlarına hizmet edecek." şeklinde konuştu.

Ömer, "Bu yapı, ülkenin demografisini değiştirmeye çalışan dış gündemlere hizmet edip gençleri uyuşturucuya bulaştırarak yozlaştırmaya çalışıyor. Bu gerçekler doğrultusunda bizler, Münbiç'in dışına sürgün edilen halk, bu sahte seçimleri ve bu yalanları reddediyoruz. Münbiç halkı, bu tiyatroyu reddediyor ve bu terörist partiyi, sadece çocukları ve kadınları askere alan, halkları yozlaştıran ve ahlaki değerlere savaş açan bir yapı olarak tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Abdulrahim Ömer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Münbiç'in sürgündeki evlatları olarak, zorla çıkarıldığımız topraklarımız ve ülkemiz için insan haklarını savunan ve barışı destekleyen tüm toplumlardan bu terörist partinin Münbiç'ten çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu, sadece benim değil tüm özgür Suriye halkının ve özellikle Münbiç halkının sesidir."





"BU SEÇİMLER, SURİYE'Yİ BÖLMENİN SENARYOSUDUR"

Münbiç'in kuzeyindeki Şuyuk köyünden göç etmek zorunda kalan Şevvak Assaf da "10 yıldır topraklarımızdan uzaktayız. Yaklaşık 350 yıldır yaşadığımız topraklardan 10 yıl önce terör örgütü PKK'nın zorlamaları sonrası çıktık. Hemen yanı başımda evim, topraklarım ama gidemiyorum." dedi.

Örgütün sözde seçim çalışmaları yaptığını öğrendiklerini belirten Assaf, "Bu seçimler, Suriye'yi bölmenin senaryosudur. Bu bölgeler, Arap bölgeleridir. Bu yapılan, tüm dünya siyasetine, hukukuna aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Assaf, "Çadırlarda yaşıyoruz. Topraklarımız gasbedilmiş durumda. Kimse bu konuda bir şey yapmıyor. Çocuklarımız, kadınlarımız dönme umuduyla yaşıyor." diyerek, mutlaka bir gün zorla çıkarıldıkları topraklarına geri döneceklerine inandıklarını vurguladı.

"SEÇİMLER, SURİYE'NİN PARÇALANMASI İÇİN BİR GİRİŞİMDİR"

Münbiçli Abdülatif Hamo da "Yaklaşık 10 yıl önce örgüt tarafından topraklarımızdan, evimizden çıkarıldık. Bu 10 yıl içinde birçok kez geri dönmeye çalışsak da Arap kökenli olduğumuz için bizi kabul etmediler." şeklinde konuştu.

"BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRAN KANDİL TERÖRİSTLERİDİR"



"Örgüt, evleri yıktı, yaktı. Metrelerce uzaktayız ama gidemiyoruz. Bizim Kürtlerle problemimiz yok, bizi birbirimizden ayıran Kandil teröristleridir." diyen Hamo, şunları kaydetti:

"Örgütün sözde seçimler yapacağını duyduk. Bu, Suriye'nin parçalanması için bir girişimdir. Suriye, tüm etnik kökenleriyle tek bir devlettir. Suriye'nin bölünmesi üzerine yıllardır çalışan Kandilli teröristlerin ilk icraatı seçim çalışması yapmak oldu."

İşgal edilen toprakların asıl sahipleri olduklarının altını çizen Hamo, "Arapları evlerinden çıkarttılar, göç ettirdiler. Farklı ülkelerden yabancılar getirip topraklarımıza yerleştirdiler. Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma planını harekete geçirmeye çalışıyorlar. Biz, bu toprakların sahipleri olarak örgütün yaptığı bu seçimleri kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Hamo, "Kandil'den gelen teröristler burada bir devlet kurmak istiyor. Suriyeli bile değiller. Suriyeli Kürtler, Araplar, Dürziler ve Sünniler, hiçbir şekilde ülkenin parçalanmasını istemiyor. Suriye'nin tek bir devlet olarak kalmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

PKK PANİKTE... ESAD'A SIĞINDILAR



Türkiye'nin 'teröristan' tezgahını dağıtan müdahaleleriyle iyice çıkmaza giren PKK'da her gün bir elebaşı çıkıp 'köşeye sıkışmışlık' itirafında bulunuyor.



Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimle 'meşrulaşmak' isteyen Kandil, Başkan Erdoğan'ın "Harekete geçmekten çekinmeyiz" restiyle panikledi.



Elebaşı Helin Ümit, "Türkiye sürekli SİHA'larla, uçaklarla vuruyor" dedi, son çare Beşar Esad'a sığındı. Ümit, "Esad'ın daha onurlu bir politik tutumunu seçeceğine inanıyorum" dedi.



KARAYILAN'DAN TERÖRİSTAN SEÇİMLERİNE 'DEMOKRATİK' KILIFI



Teröristbaşı Murat Karayılan ise saklandığı delikten sözde seçimlerin 'demokratik' olduğunu savunup "Evet, Türk devleti bu seçimlere yasa dışı diyerek karşı çıkıyor. Hem de bu konudaki açıklamayı savunma bakanlığı yaptı" diyerek endişesini dile getirdi.