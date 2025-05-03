PODCAST CANLI YAYIN
SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni
Haberler Güncel Videoları

SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

Giriş Tarihi: 3.05.2025 16:44:45 Güncelleme Tarihi: 3.05.2025 17:22:16

Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte ölüm nedeni

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır.

Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir"

SIRADAKİ VİDEO
CHP'den yine "taşıma" operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok
03.05.2025Cumartesi
KKTC'ye yakışır Külliye! Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirdi
03.05.2025Cumartesi
Başkan Erdoğan'da KKTC'de
03.05.2025Cumartesi
Çocukların hayatını tehlikeye atmışlardı! Bakan duyurdu: Servis sürücüleri yakalandı
03.05.2025Cumartesi
Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor!
03.05.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Arjantin’de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı! 00:50
Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı!
02.05.2025Cuma
Tokat Erbaa’da trafik kazası: 5 yaralı 01:25
Tokat Erbaa’da trafik kazası: 5 yaralı
02.05.2025Cuma
CHP’li İBB’ye yönelik yönelik yolsuzluk soruşturmasında şoke eden kayıt: Rüşvet pazarlığı gün yüzüne çıktı 04:34
CHP'li İBB'ye yönelik yönelik yolsuzluk soruşturmasında şoke eden kayıt
03.05.2025Cumartesi
İstanbul Sarıyer’de yol çöktü 01:32
İstanbul Sarıyer'de yol çöktü
03.05.2025Cumartesi
CANLI YAYIN