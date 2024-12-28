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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde mahkeme kararı açıklandı!
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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde mahkeme kararı açıklandı!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 21:52

Diyarbakır’da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran için hukuk mücadelesi sürüyor. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada 3. güne girildi.Savunmaların yapıldığı duruşmada abi Enes Güran'ın avukatı ve hakim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İkilinin Kurtlar Vadisi konuşması dikkat çekti. Öte yandan avukat, ilk başlarda Salim'den şüphelendiklerini itiraf etti. Davada son savunmasını yapan anne Yüksel Güran ise katilin Nevzat olduğunu öne sürdü. Mahkeme ise kararını verdi. Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluk halinin devamına karar verildi.

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