Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri mitinginde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin anket şirketlerine para yedirdiğini söylleyen Bahçeli, "MHP'ye kefen biçiyorlardı, anket şirketleri parayla yemleyip düzenek kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı" dedi. Öte yandan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef almasına tepki gösteren Bahçeli, "Son güllerde tarihimiz tartışma girişimleri Vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünya'nın hiçbir yerinde atasına ülkesindeki bir güruh kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünya'nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir" şeklinde konuştu.