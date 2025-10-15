PODCAST CANLI YAYIN
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde SUV tipi araç, tıra çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Kahramanmaraş–Kayseri kara yolu üzerindeki Mahsuni Şerif Tüneli'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 52 BK 533 plakalı SUV, aynı yönde ilerleyen S.S. idaresindeki 31 SY 791 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç hurdaya döndü.

1 Ölü, 4 Yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada SUV'da bulunan Ceyhun U. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü S.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Araçların çekilmesiyle kara yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.

