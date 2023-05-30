SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Mayıs seçimlerinin ardından gerçekleştirilen ilk MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılması için AK Parti'nin 3 kez teklif verdiğine yönelik iftirasına değinen Ömer Çelik, bunun seçim sürecinin en büyük yalanı olduğunu ifade etti. Çelik, yeni Kabine'nin açıklanması için de YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarının açıklamasını beklediklerini kaydetti.