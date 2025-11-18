PODCAST CANLI YAYIN
Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması devam edecek

Sivas'ta bir maden ocağında meydana gelen göçük sonrası bir işçi toprak altında kaldı. Devam eden toprak kayması nedeniyle ara verilen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edilecek.

Edinilen bilgilere göre olay, dün 16.30 sıralarında Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Fimar adlı şirkete ait demir madeninde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan S.Y. (66) toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekipler çalışma başlatmıştı. Maden sahasında devam eden toprak kayması nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu. AFAD ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte arama-kurtarma çalışmalarına devam edecek.

