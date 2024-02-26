İstanbul'un ulaşım altyapısında önemli bir gelişme daha yaşandı. Sirkeci ile Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik atıl durumdaki raylı sistem hattı, yapılan iyileştirmelerin ardından yeniden İstanbulluların hizmetine sunuldu. Açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yenilikle birlikte İstanbul'da hizmet veren raylı sistemlerin toplam uzunluğunun 340 kilometreye ulaştığını belirtti. İstanbul'un ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik atılan bu adımlar, kentin trafik sorununa çözüm bulma ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım seçenekleri sunma hedefini destekliyor.
Başkan Erdoğan, vatandaşların yeni hattı deneyimleyebilmeleri için hattın ilk 15 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini de müjdeledi. Bu hamle, hattın kullanımını teşvik etmeyi ve İstanbulluların raylı sistemlerle olan bağını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeniden hayata geçirilen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının, İstanbul'un ulaşım ekosistemine büyük katkılar sağlaması ve kent sakinlerinin günlük yaşam kalitesini artırması bekleniyor.