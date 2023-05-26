Sinan Oğan: Zenzegur Koridoru Türk dünyası için bir nefes borusudur

Ben AK Parti hükümetlerinin birçok dış ilişkilerini eleştirmişimdir. Doğruya doğru derim ben. Siyaset sadece yanlışları görmek değil, doğruların da hakkını vermektir. Karabağ'ın işgalden kurtarılması en büyük hayallerimden biridir. Bu büyük bir diplomatik başarıdır. Türkiye'nin istikrarı Türk dünyası ve turan için çok önemli.

Bizim ikna olmamızı sağlayan önemli işlerdir. Onun için biz istikrarı önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı da 50 küsurlarla alınacak bir iş değildir. Parlamentoyu alan Cumhur İttifakının daha yüksek oranlarla sandıktan çıkması gerekmektedir. Yüksek oy oranlarıyla seçimlerin kazanılmasını sağlamak için lütfen sandığa gidin.