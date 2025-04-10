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Siirt’te mezardan ses geldiği iddiası panik yarattı: Mezarı açılan kişide yaşam belirtisine rastlanmadı
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Siirt’te mezardan ses geldiği iddiası panik yarattı: Mezarı açılan kişide yaşam belirtisine rastlanmadı

Giriş Tarihi: 10.04.2025 19:46:40

Siirt’te, önceki gün vefat eden 63 yaşındaki Naif Sepet’in mezarı, yakınlarının “içeriden ses geliyor” iddiası üzerine bugün yeniden açıldı. Mezarda herhangi bir yaşam belirtisi tespit edilemeyince, defin işlemi tekrar gerçekleştirildi.

Olay, merkez Yeni Mahalle'deki Zevye Mezarlığı'nda meydana geldi. Dün hayatını kaybeden Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından aynı gün toprağa verildi. Ancak sabah saatlerinde mezarlığı ziyaret eden yakınları, mezardan ses geldiğini ileri sürdü. Durumu çevredekilere bildiren aile fertleri, kısa sürede mezarlığa kalabalık şekilde toplandı.

Yetkililere haber verilmesinin ardından mezar, gözetim altında yeniden açıldı. Yapılan incelemede Naif Sepet'te herhangi bir yaşam belirtisi bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine defin işlemi yeniden yapılarak mezar kapatıldı.

Olay, bölgede hem şaşkınlık hem de kısa süreli panik yaratırken, yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yetkililer, konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığını ve herhangi bir olağan dışı durumun tespit edilmediğini bildirdi.

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