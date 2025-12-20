PODCAST
Sıfır Atık Hareketi 8 yaşında
Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 11:50
2017’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 8. yaşına giriyor. İşte detaylar…
