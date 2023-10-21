İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı ve kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce insanı katlettiği Gazze saldırıları, tüm dünyanın tepkisini çekti. İslam coğrafyası başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kişi, İsrail'in zulmünü protesto etti. Vahşet hiç durmadan devam ederken bir dönemin çok izlenen dizisi Çılgın Bediş'de hayat verdiği 'Necmi Dede' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in Filistin yorumu büyük tepki topladı.Bir sokak röportajında konuşan Taşdöğen, “Bir bakıma bu Filistin halkı bunu hak ediyor. Topraklarını sattılar. Araplardan nefret ederim zaten." ifadelerini kullandı.