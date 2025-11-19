Sarıyer’de dehşet! Yeğenini uykudan uyandırıp öldüren dayı: 'Kendimi kaybettim'

Sarıyer'de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boynundan ve göğsünden yaralanan Şimşek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dayıyı olayda kullandığı bıçakla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ufuk D. ifadesinde, "Anahtarı bende bulunduğu için içeri girdim, Deniz'in odasına gittim. Gittiğimde Deniz uyuyordu. Ben de uyandırarak 'Neden tehdit ettin' dedim. Tekrar küfür edince sinirlendim ve kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.

Tartışma Eski Gerginliği Alevlendirdi

Olay, 16 Kasım Pazar günü saat 22.45 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlılığı ile ilgili tedavi gördüğü öne sürülen Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında daha önce uyuşturucu nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi. İddiaya göre Şimşek, yaşanan tartışma sırasında dayısını tehdit etti.

Bıçaklı Kavga Ölümle Sonuçlandı

Olay günü taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ufuk D., yeğeni Deniz İnan Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şimşek, ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Polisi Saklandığı Evde Yakaladı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Ufuk D.'nin saklandığı adresi kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının daha önce üç suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"Ben Onu Öldürürüm Dediğini Duyunca Sinirlendim"

Ufuk D. ifadesinde, olaydan önce mutfakta bulunduğu sırada Deniz Şimşek'in bir arkadaşıyla yaptığı konuşmayı duyduğunu söyledi. Yeğeninin, çocukluk dönemine dair bir taciz iddiasını konuşurken kendisi için "Ben onu öldürürüm" dediğini iddia eden Ufuk D., bu sözün tanık Doğan G. tarafından da duyulduğunu öne sürdü. Bu nedenle annesine, "Bu çocuktan uzak duralım, bize zarar verecek" dediğini anlattı.

"Uyuyordu; Uyandırdım ve 'Neden Tehdit Ettin' Dedim"

Ufuk D., olay anına ilişkin ifadesinde iki bıçak alarak yeğeninin evine gittiğini, kapı açılmayınca anahtarla içeri girdiğini belirtti. Odasına girdiğinde Deniz Şimşek'in uyuduğunu, kendisini uyandırıp "Neden tehdit ettin" diye sorduğunu söyledi. Şimşek'in küfür etmesi üzerine sinirlendiğini ve kendini kaybederek saldırdığını ifade eden Ufuk D., yaşananlardan pişman olduğunu da dile getirdi. Taciz iddiasıyla ilgili olarak ise herhangi bir adli sürecin bulunmadığını söyledi.