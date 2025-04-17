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Şanlıurfa’da nefessiz kalan öğrenciye okul müdüründen heimlich manevrası! O anlar kamerada
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Şanlıurfa'da nefessiz kalan öğrenciye okul müdüründen heimlich manevrası! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:39:21

Şanlıurfa’da anaokulu öğrencisinin boğazına kaçan yabancı madde, okul müdürünün heimlich manevrasıyla çıkartıldı. Okuldaki güvenlik kameralarına da yansıyan o anların ardından tedbir amaçlı hastaneye götürülen öğrenci, yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Muratlı Anaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, anaokuluna giden 5 yaşındaki Irmak Karataş, çantasında getirdiği metal yabancı maddeyi ağzına koydu. Boğazına kaçan yabancı madde nedeniyle nefessiz kalan öğrenciye ilk müdahaleyi sınıftaki öğretmeni yaptı. Okul müdürünün öğrencinin hayatını kurtardığı anları güvenlik kamerasında

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