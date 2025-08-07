Son Dakika
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Sahte diploma çetesi soruşturmasında flaş veri: Sahte psikolog Volkan Uçak'ın doçentlik pazarlığı ifşa oldu!

Sahte diploma soruşturması sanıklarından ünlü doktor Volkan Uçak ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen Uçak'ın soruşturma kapsamında el konulan ve incelemesi yapılan cep telefonunda ''Anahtarcı Adnan'' ismi ile kayıtlı olan kişi ile görüşme yaptığı belirlendi. Ayrıca Uçak'ın cep telefonuna SBKEZ olarak kayıtlı olan kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca SBKEZ adlı kişi ile tezli yüksek lisansın sisteme kaydedilmesi, e-devlet sisteminde kaydın görünmeyi başlaması hususlarında çeşitli mesaj kayıtları tespit edildi.

Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Muğla Köyceğiz'de kahreden görüntü: 9 yaşındaki Ali otel havuzunda boğuldu!
Evinin önünde pompalı dehşeti: 1 ağır yaralı
Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu
