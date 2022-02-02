Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı! İşte öldürüp böyle kaçtılar…

Son dakika haberi… Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vurarak öldüren iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor. İşte o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı…