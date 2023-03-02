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Prof. Dr. Şamil Şen'den Marmara depremine ilişkin önemli açıklamalar

Prof. Dr. Şamil Şen'den Marmara depremine ilişkin önemli açıklamalar
02.03.2023 13:01 - Son Güncelleme: 02.03.2023 13:03

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Beklenen Marmara depremi ile ilgili korkutan bir tahmin geldi. Prof. Dr. Şamil Şen, ABD'deki San Andreas ve Garlock fay hattının bir benzerinin Doğu Anadolu ve Elbistan'daki fay hattına benzediğine dikkat çekerken, Marmara'nın da fermuar tipi fay hattına sahip olduğunu ve bu bölgede de çifte deprem olabileceğini söyledi. Kandilli ise Japon bilim insanlarıyla birlikte Marmara fayının 5 yıldır incelendiğini açıklarken, Prof. Dr. Haluk Özener "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir." dedi.

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