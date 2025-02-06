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Prof. Dr. Mithat Baydur canlı yayında Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen İBB başkanısın asfaltla uğraş, imarla uğraş
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Prof. Dr. Mithat Baydur canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: "Sen İBB başkanısın asfaltla uğraş, imarla uğraş"

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 17:55

Şu sıralar adaylık peşinde koşup yargıyı tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na 6 Şubat'ın yıl dönümünde SÖZCÜ TV'de dikkat çeken bir tepki geldi. Prof. Dr. Mithat Baydur, "İmamoğlu çıkmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na "Gerekirse sizin evlatlarınızı biz koruruz diyor. Sen İBB Başkanısın, İçişeri Bakanı mısın? Özel Harekat Daire Başkanı mısın? Emniyet Genel Müdürü müsün? Asfaltla uğraşacaksın, üst geçitle uğraşacaksın, imarla uğraşacaksın. Sen önce depreme karşı İstanbul'u koru! İstanbul'un %70 yapı stoku bozuk. Bizim de kader planımız İstanbul'da ölmek mi?" dedi.

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