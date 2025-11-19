PODCAST CANLI YAYIN
Pendik’te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdü, Ardından intihar etti

Pendik’te Samet A.’nın tartıştığı eşi Firdevs A.’yı bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tartışma Kanlı Bitti

Pendik Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük infial yarattı. İddiaya göre Samet A. (33) ile eşi Firdevs A. (34) bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Firdevs A. Hayatını Kaybetti

Kavga sırasında Samet A.'nın bıçakla saldırdığı Firdevs A., ağır yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Firdevs A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Zanlı Hayatına Son Verdi

Olayın ardından Samet A.'nın intihar ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, çiftin neden tartıştığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

