Pendik'te market kasiyerine vahşi saldırı: Müşteri tutuklandı

Pendik'te markette poşet tartışması kavgaya dönüştü

İstanbul Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette dün korkunç bir şiddet olayı yaşandı. İddiaya göre, kasada ödeme işlemini gerçekleştiren müşteri H.Ç. ile aldığı ürünlerin poşetini kontrol etmek isteyen kasiyer arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, müşterinin fiziksel saldırısıyla kısa sürede büyüdü.

Kasiyerin başını kasaya vurdu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırgan müşterinin kadın kasiyerin saçlarından tutarak yumrukladığı ve başını ödeme kasasına vurduğu görüldü. Çevredeki diğer müşterilerin ve market çalışanlarının müdahale ederek ayırmaya çalıştığı kavga anları sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Şüpheli 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklandı

Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, kimliğini tespit ettikleri H.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan kasiyerin ise darp raporu aldığı öğrenildi.