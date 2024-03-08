SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 16:20

Özgür Özel Eskişehir'de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı

"Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel CHP'nin benimsediği "heykel" siyasetine tam gaz devam ediyor. Özgür Özel Eskişehir'de heykel açılış törenine katıldı. Özel 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açılışı yaparken CHP'liler büyük coşku yaşadı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet yerine benimsediği "heykel" siyaseti tam gaz devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL HEYKEL AÇILIŞI YAPTI
"Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel de CHP'nin kodlarını devam ettirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışına katıldı.

HEYKEL AÇMAYA 10. YIL MARŞIYLA GİRİŞ YAPTI
Özgür Özel heykelin açılacağı alana 10. Yıl Marşı eşliğinde giriş yaptı.

Heykel açılışına katılan CHP'liler büyük coşku yaşarken Özel yaptığı konuşmanın ardından heykelin üzerine örtülen perdeyi kaldırarak açılışı yaptı.

Törende yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e de konuştu.

KENTTEKİ HEYKEL SAYISI 100'Ü GEÇTİ
Kentteki heykellerin tümünün Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde üretildiğini dile getiren Büyükerşen, "Sanırım bu heykelle birlikte Eskişehir'deki heykel sayısı da 100'ü geçiyor. İnşallah bizden sonra yetişen öğrenciler atölyelerde halen çalışıyorlar, çok güzel eserler meydana getirecekler." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ev hanımlarını aşağılayan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Kibirli siyasetçi!
08.03.2024Cuma
İmamoğlu'nun 'sıfırdan yaptık' dediği metroların temelini AK Parti attı! Merhum Kadir Topbaş'ın törendeki görüntüleri gündem oldu
08.03.2024Cuma
Murat Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'nde gençlere seslendi
08.03.2024Cuma
Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera dinleniyor
08.03.2024Cuma
Kudüs'te her Cuma aynı zulüm!
08.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Canavar anne ve oğlu Mısır’dan ABD’ye kaçtı: İadeleri istendi 10:17
Canavar anne ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı!
08.03.2024Cuma
Ekrem İmamoğlu’nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! Sıfırdan yaptık dediği metroların temelini 2017’de AK Parti attı 00:37
Ekrem İmamoğlu'nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü!
08.03.2024Cuma
Arda Turan Seçil Erzan davası için adliyeye geldi! 00:49
Arda Turan Seçil Erzan davası için adliyeye geldi!
08.03.2024Cuma
CHP’de Burcu Köksal krizi! DEM’e kapı kapalı dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! CHP’de gece yarısı telefon trafiği! 04:40
CHP'de gece yarısı telefon trafiği
08.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA