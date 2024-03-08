Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet yerine benimsediği "heykel" siyaseti tam gaz devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL HEYKEL AÇILIŞI YAPTI

"Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel de CHP'nin kodlarını devam ettirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışına katıldı.

HEYKEL AÇMAYA 10. YIL MARŞIYLA GİRİŞ YAPTI

Özgür Özel heykelin açılacağı alana 10. Yıl Marşı eşliğinde giriş yaptı.

Heykel açılışına katılan CHP'liler büyük coşku yaşarken Özel yaptığı konuşmanın ardından heykelin üzerine örtülen perdeyi kaldırarak açılışı yaptı.

Törende yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e de konuştu.

KENTTEKİ HEYKEL SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Kentteki heykellerin tümünün Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde üretildiğini dile getiren Büyükerşen, "Sanırım bu heykelle birlikte Eskişehir'deki heykel sayısı da 100'ü geçiyor. İnşallah bizden sonra yetişen öğrenciler atölyelerde halen çalışıyorlar, çok güzel eserler meydana getirecekler." dedi.