Okulda zehirlenme vakası! Bursa'da 20 öğrenci hastanelik oldu

Yemek Sonrası Rahatsızlandılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Sölüz Mahallesi'ndeki bir ortaokulda öğle yemeği sonrası öğrenciler rahatsızlandı. Şinitzel ve makarna yiyen 20 öğrenci, kısa süre içinde mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

Sağlık Ekipleri Okula Sevk Edildi

Okul yönetimi ve velilerin ihbarı üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.

Hayati Tehlikeleri Yok

Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüpheli yemeklerden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Sonuçların kısa sürede netleşmesi bekleniyor.