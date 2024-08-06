SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Nevşehir'de minibüs ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 14 yaralı
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 15:37 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 15:37

Nevşehir'de minibüs ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 14 yaralı

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 15:37   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 15:37

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Nevşehir-Avanos yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Afyon'dan Kayseri'ye düğüne giden Cavit K.'nin kullandığı 03 SN 422 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nurullah U. yönetimindeki 50 AED 856 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her 2 araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan cip sürücüsü Nurullah U.'yu ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Nurullah U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza, saat 14.00 sıralarında, Nevşehir-Avanos yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Afyon'dan Kayseri'ye düğüne giden Cavit K.'nin kullandığı 03 SN 422 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nurullah U. yönetimindeki 50 AED 856 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her 2 araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan cip sürücüsü Nurullah U.'yu ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Nurullah U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
06.08.2024Salı
Türkiye, İsrail’e açılan soykırım davasına müdahil oluyor!
06.08.2024Salı
Savunma Sanayi İcra Komitesi Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor
06.08.2024Salı
İmamoğlu cephesinden Özgür Özel'e Paris'te 'file' operasyonu
06.08.2024Salı
Instagram ne zaman erişime açılacak? Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama
06.08.2024Salı
Bunlar da Var
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin’i final setinde yendi: 3-2 01:08
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin'i final setinde yendi: 3-2
06.08.2024Salı
Arnavutköy’de fabrika yangını! 00:57
Arnavutköy’de fabrika yangını!
06.08.2024Salı
Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! 3 çocuk annesi kadın eşinin kardeşi tarafından böyle öldürüldü 00:19
Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
06.08.2024Salı
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Ayçiçek tarifesi yenilendi 01:47
Ayçiçek tarifesi yenilendi
06.08.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA