Narkogüç’ten zehir mesaisi: 348 kilogram uyuşturucuya geçit yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen başarılı operasyon sonucunda 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 348 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
Hakkari'nin Yüksekova kırsalında Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin tedarik zincirini kırmaya yönelik çok boyutlu mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.