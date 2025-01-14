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Narin’in annesi Yüksel Güran itiraf mı etti? Halı ve yastıktaki DNA tutanağı ortaya çıktı! Bir cinayet daha mı var?
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Narin'in annesi Yüksel Güran itiraf mı etti? Halı ve yastıktaki DNA tutanağı ortaya çıktı! Bir cinayet daha mı var?

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 19:16

Narin Güran cinayetine ilişkin baba Arif Güran'ın evindeki halıların Van Jandarma Kriminal laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemenin tutanağı ortaya çıktı. Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklu anne Yüksel Güran'ın "Salim yaptı" itirafında bulunduğunu iddia etti. Bu iddialara Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, yanıt verdi. Salim Güran'ın yasak aşk iddiasının sorulması üzerine jandarmaya kafa attığı iddia edildi. Güran ailesinden bir kişinin daha öldürüldüğü öne sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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