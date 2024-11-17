Narin Güran cinayetinde şok gelişme! Enes Güran'ın cezaevindeki konuşmaları ilk kez A Haber'de

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında dava ile ilgili flaş görüntüler ortaya çıktı.Ortaya çıkan bir diğer görüntüde ise Enes Güran'ın diş fırçasına dair konuşmasında ki detaylar dikkat çekti. Enes Güran, "Narin benim diş fırçamı kullandı bir şey olur mu?" derken tutuklu olmayan ağabey Baran Güran ise, "onu sen elini ısırdın diye aldılar narin diş izi var mı yok mu ona bakacaklar. ondan bir şey olmaz sen neden kendine endişe ediyorsun? yenge hediye ifadesini verdi senin evde olduğunu söylüyor. Biraz sabret." ifadelerini kullandı..