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Muharrem İnce, CHP'yi ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincan’yı fena bombaladı: Terbiyesize bak…

Muharrem İnce, CHP'yi ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincan’yı fena bombaladı: Terbiyesize bak…
26.10.2022 18:59 - Son Güncelleme: 26.10.2022 18:59

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CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP'yi adeta haşladı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'NIN TSK'yı hedef alan 'Kimyasal Silah' yalanına tepki gösteren Muharrem İnce, Fincancı'ya ve PKK'nın ortaya attığı yalana destek veren CHP'yi de hedefe koydu. İnce, "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak. Kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış. PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu?" dedi.

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