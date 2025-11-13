PODCAST CANLI YAYIN
MSB: Düşen uçağımızda mühimmat yoktu

Karabağ zaferinin 5. yıl dönümü çin Azerbaycan’a hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, havalandıktan kısa süre sonra Gürcistan'da düşerek 20 askerimizin şehit olmasına yol açtı. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta sadece personel ve bakım malzemesi bulunduğunu, mühimmat taşınmadığını ve uçağın modernizasyonları tamamlanmış, düzenli bakımlarla hizmette olan bir uçak olduğunu açıkladı. Kaza kırım incelemesi sürerken, uçağın karakutuları Ankara’ya getirildiği belirtilirken MSB C-130’ların uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

