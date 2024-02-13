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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 12:48 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 13:18

MSB açıkladı: 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/nRNJjv7Eh4

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…

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